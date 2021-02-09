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В Украине решили бороться с оформлением работников как ФОП. Что готовят для бизнеса?

9 февраля, 15:35

Ксения Капустинская

Предпринимателей ждет список из семи признаков трудовых отношений

В Украине разработали проект закона, который усложняет оформление сотрудников компаний в качестве физлиц-предпринимателей (ФЛП, укр. – ФОП). Документ вводит понятие "презумпция наличия трудовых отношений" и 7 признаков таких отношений.

Законопроект уже одобрил Кабинет министров. В парламенте он еще не зарегистрирован.

Что за "презумпция наличия трудовых отношений"?

Если выполнение работы соответствует хотя бы трем из семи признаков трудовых отношений, работодатель обязан заключить трудовой договор с человеком, который выполняет эту работу.

Этот принцип должен работать независимо от того, какие договоренности есть у работодателя и такого работника, или как они называют свои деловые отношения.

И какие эти 7 признаков?

  1. Лицо лично выполняет работу по конкретной квалификации / профессии / должности по поручению и под контролем лица, в интересах которого выполняется работа.

  2. Работа регулируется, носит постоянный характер и не предусматривает конкретных результатов за определенный период.

  3. Работы выполняются на определенном или согласованном с работодателем рабочем месте, с правилами внутреннего трудового распорядка.

  4. Лицу, которое выполняет работу, организовывают условия труда, в частности, предоставляют оборудование, материалы, сырье, рабочее место.

  5. Лицу, которое выполняет работу, систематически выплачивают вознаграждение в денежной или натуральной форме.

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  6. Работодатель устанавливает длительность рабочего времени и времени отдыха.

  7. Работодатель возмещает стоимость поездок и другие финансовые затраты, связанные с выполнением работы.

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Зачем это нужно?

Согласно пояснительной записке, проект закона разработали, чтобы приблизить законодательство Украины к европейскому.

Авторы документа хотят бороться с ситуациями, когда "заинтересованные лица злоупотребляют правом на заключение гражданско-правовых договоров в тех случаях, когда за всеми признаками лицо должно выполнять работу на условиях трудового договора".

То есть именно с оформлением фактических сотрудников как ФОП.

Напомним, такая инициатива озвучивается уже не впервые. Реформу трудовых отношений для псевдо-ФОПов задумали еще в 2019 году. Тогда против идеи правительства активно выступили сами предприниматели.

Также с 1 января 2021 года в Украине изменили лимиты и налоги для ФОПов.

А о том, чего ждут от власти сами ФОПы, смотрите в сюжете "Сегодня":

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