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В Украине резко подешевел евро, доллар тоже упал в цене

11 января, 16:14

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 12 января

На вторник, 12 января, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

11.0112.01Изменение
1 доллар США28,28 грн28,20 грн- 0,08
1 евро34,91 грн34,28 грн- 0,63

По сравнению со значениями 11 января курс доллара снизился еще на восемь копеек после падения на 12 копеек в предыдущий банковский день.

За последнюю неделю – с 5 по 12 января – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 23 копейки. Ранее эксперты объяснили сайту "Сегодня", почему подешевел доллар и чего ждать в ближайшие дни.

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Евро при этом заметно упал в цене – курс евровалюты рухнул сразу на 63 копейки, далеко отступив от психологической отметки в 35 гривне. К этой черте евро приближался впервые с января 2018 года.

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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