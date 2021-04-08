В Украине серьезно упали зарплаты: на какое жалование рассчитывать соискателю

Локдаун в Киеве и ужесточение карантинных мер в других регионах Украины ухудшили ситуацию на рынке труда и привели к падению зарплат во многих секторах экономики. На какое жалование может рассчитывать соискатель новой работы – разбирался сайт "Сегодня".

По данным портала по поиску вакансий grc.ua, в сфере IT и телекома в апреле 2021 года работодатели предлагают компенсацию, на треть меньше той, что предлагалась еще в марте – 41 004 грн против 58 900.

Несмотря на увеличение загруженности, на 20% упали зарплаты у медиков. Их средний заработок в марте составлял 18 381 грн, а в апреле работодатели предлагают уже в среднем 14 632. Больше всего получают врачи узкой специальности (средняя зарплата – 15 874 грн), меньше всего – младший и средний медицинский персонал, а также фармацевты (от 10 400 грн).

Очень сильно снизились зарплаты у специалистов, связанных с финансами и бухгалтерским учетом (-38%, с 25 436 грн в марте до 15 745 в апреле), с производством (-21%) и топ-менеджментом (-31%).

Больше всего упали зарплаты у банковских работников – на 51%, с 30 970 грн в марте до 15 274 в апреле. При этом, 48% вакансий предлагают зарплату от 11 000 грн (кассиры, инкассаторы и т.д.). А на зарплату 26 100 грн и выше могут рассчитывать только 10% соискателей этой категории.

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В целом практически во всех профессиональных отраслях падение уровня заработных плат составило от 10 до 50%. По данным grc.ua, средняя заработная плата в Киеве уменьшилась с 19926 грн до 17468.

Ранее сайт "Сегодня" назвал ТОП-3 рабочих специальностей, которым проще найти работу в локдаун.

Иметь работу во время карантина – это только половина удачи. Ведь до работы нужно еще добраться, а во время локдауна это совсем непросто. Как киевляне решали эту проблему в первый день нового локдауна – смотрите в сюжете:

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