Безработица в Украине выросла на треть – уже 11 человек на одну вакансию

За карантинный 2020 год в Службу занятости обратились больше двух миллионов украинцев

Количество официально зарегистрированных безработных в Украине выросло на 36% за 2020 год – до 459 тысяч человек. Из них по состоянию на 1 января 2021 года денежную помощь от государства получали 402 тыс. человек – на 41% больше, чем в начале 2020 года.

При этом к началу 2021 года в базе данных Службы занятости значилось 43 тысяч вакансий. Это на 27% меньше, чем на эту же дату 2020 года. На одну вакансию теперь претендует аж 11 человек, а не шесть, как в прошлом году.

Об этом свидетельствуют статистические данные Государственной службы занятости.

За весь 2020 год услугами этого ведомства воспользовались 2,2 млн украинцев. Все они искали работу, но официально зарегистрированными безработными были 1,2 млн из них. Трудоустроить удалось более 600 тыс. человек.

Реклама

Пособие по безработице в течение 2020 года хотя бы раз получили 1,1 млн человек.

Напомним, ранее в правительстве предложили делать из безработных украинцев айтишников. Кабмин запускает такой эксперимент в Киеве. Безработных украинцев планируют обучать IT-навыкам и трудоустраивать на год. Если тестовый запуск в столице пройдет успешно, программу расширят на другие регионы.

Также сайт "Сегодня" выяснял, что будет с зарплатами, ценами и безработицей в первом квартале 2021 года.

Видео: Сегодня