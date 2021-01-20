Версія українською
$ 28,15
34,16

В Украине снова дешевеет доллар, евро растет: курс Нацбанка

20 января, 08:42

Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

На среду, 20 января, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

По сравнению со вчерашними значениями курс доллара снизился на четыре копейки после скачка вверх на 14 копеек в предыдущий банковский день. При этом за неделю – с 13 по 20 января – гривня ослабла по отношению к американской валюте на восемь копеек.

Евро вырос в цене еще на 14 копеек. Евровалюта поднимается все выше психологической отметки в 34 гривни.

Стоимость 10 российских рублей 20 января выросла на копейку.

Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

Читайте также: Что будет с курсом доллара после окончания локдауна

Реклама

Во вторник, 19 января, доллар на межбанке подешевел на девять копеек в покупке и на 10 – в продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 28,14/28,16 грн (покупка/продажа). Евровалюта выросла в цене на четыре копейки в покупке на три копейки в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 34,12/34,14 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

О том, продавать или покупать доллары, смотрите в сюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2021 расчеты производили, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

А МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

Аналитики Bank of America при этом считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл., а в первом квартале гривня может укрепиться и вовсе до 26-26,5 грн/долл. на фоне возврата нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Новости на эту же тему:
доллар курс гривня курс валют курс гривни курс доллара курс НБУ

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Вдове Грачевского предрекли беды из-за ошибки на похоронах
Станиславу Боклану – 61: как выглядел звезда кино в молодости?