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В Украине снова хотят отменить НДС на авиаперевозки: "важная тема" для Банковой

22 февраля, 16:59

Игорь Тимофеев

Отечественные авиакомпании получат дополнительный стимул к развитию, считает Кирилл Тимошенко

Отмена уплаты налога на добавленную стоимость для внутренних авиационных перевозок создаст положительные условия для развития отечественных авиакомпаний и оживит региональное авиасообщение.

Об этом сообщает пресс-служба Банковой со ссылкой на замруководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"У нас есть цели в отношении отмены НДС на внутренние авиаперевозки. Это важная тема. Ведь это поможет развиваться украинским авиакомпаниям, не только государственным, но и частным", – сказал Тимошенко на форуме "Украина 30. Инфраструктура".

Он добавил, что в этом году может завершиться создание государственного авиационного перевозчика.

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"Украина получит понятного государственного авиаперевозчика, который сможет решать не только вопросы туризма, но и вопросы государства", – подчеркнул он.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил на форуме "Украина. 30", что на Донбассе построят новый аэропорт для гражданских рейсов.

Также сообщалось, что в октябре-2019 Мининфраструктуры уже предлагало отменить НДС на внутренние авиаперевозки. Решение об отмене налога должна была принять Верховная Рада.

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Источник: Сегодня

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