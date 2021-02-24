В Украине снова изменили ПДД: детей в машинах будут перевозить по-новому

В Правилах появились новые пункты, касающиеся детей до 3-х лет, и тех, кто постарше

Украинское правительство на заседании в среду, 24 февраля, внесло изменения в Правила дорожного движения в пунктах, касающихся перевозки детей в автомобилях.

Об этом нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончарук сообщает в своем Telegram-канале.

Теперь в легковых авто надо обязательно иметь специальные удерживающие системы, если планируется перевозить ребенка, рост которого меньше 145 см.

Эти системы должны использоваться в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности или системами соединения детской удерживающей системы, предусмотренными их конструкцией, и соответствовать требованиям действующих правил и нормативов.

В случае перевозки детей до 3-х лет на переднем месте допускается установка детских удерживающих систем, которые устанавливаются против направления движения с обязательным отключением фронтальной подушки безопасности этого места для сидения (при ее наличии).

При этом отдельно подчеркивается, что характеристики детской удерживающей системы должны соответствовать массе и росту перевозимого ребенка, а дети должны находиться в автокреслах или бустерах пристегнутыми.

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Как следует из сравнительной таблицы к постановлению Кабмина, ранее этих пунктов в Правилах дорожного движения не было.

Напомним, ранее в Украине утвердили новые штрафы для водителей, пешеходов и других участников дорожного движения. Особое внимание уделили тем, кто сел за руль пьяным.

Также напомним, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, отменяющий обязательные письма нарушителям ПДД в случае своевременной уплаты штрафа.