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В Украине стало на один системный банк меньше: список

1 марта, 15:55

Ксения Капустинская

НБУ пересмотрел перечень системно важных банковских учреждений

Количество системно важных банков в Украине уменьшилась на одно учреждение, из 14 системных банков осталось 13. В этом году в список не попал Кредобанк.

Об этом свидетельствуют результаты пересмотра списка системных банков, который составляет Национальный банк Украины.

Системные банки в 2021 году:

  1. А-Банк.
  2. Альфа-Банк.
  3. ОТП банк.
  4. Ощадбанк.
  5. "Південний".
  6. ПриватБанк.
  7. ПУМБ.
  8. Райффайзен Банк Аваль.
  9. ТАСкомбанк.
  10. Укргазбанк.
  11. Укрэксимбанк.
  12. УкрСиббанк.
  13. Универсал банк.

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Для системно важных банков определены повышенные требования, призванные обеспечить их высокую устойчивость:

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Даже после потери статуса системной важности, банк должен придерживаться таких требований в течение еще 12 месяцев.

Напомним, в 2019 году НБУ пересмотрел методику определения системно важных банков. После этого их количество резко выросло – с трех до 14.

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Источник: Сегодня

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