В Украине упало производство сельхозпродукции: ТОП-5 областей, которые кормят страну

В некоторых регионах разница между 2021-м и прошлым годами составила более 20 процентов

В январе-феврале 2021 года индекс сельскохозяйственной продукции в Украине по сравнению с январем-февралем 2020-го составил 93,9%.

Об этом в своем экспресс-выпуске сообщает Государственная служба статистики.

Наиболее серьезно за указанный период индекс с/х-продукции упал на предприятиях – 93,0% (за январь-февраль 2020-го он составлял 102,6%), в хозяйствах населения ситуация получше – 95,2% (96,6%).

Сайт "Сегодня" выделил две пятерки регионов, где произошло наибольшее падение и наибольший рост индекса с/х-продукции. В некоторых областях снижение в хозяйствах всех категорий превысило 20 процентов. Однако были и регионы, которые порадовали.

ТОП-5 областей-аутсайдеров

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Винницкая – 86,7% (112,3%);

Черновицкая – 85,9% (101,7%);

Николаевская – 85,8% (92,1%);

Запорожская – 85,1% (93,8%);

Киевская – 82,4% (103,4%).

ТОП-5 областей-лидеров

Днепропетровская – 113,0% (93,7%);

Тернопольская – 112,5% (95,5%);

Хмельницкая – 103,7% (96,1%);

Львовская – 100,6% (100,0%);

Закарпатская – 99,7% (100,6%).

При этом на Закарпатье сложилась странная ситуация: согласно данным Госстата, за январь-февраль 2021 предприятия региона произвели с/х-продукции 141,3% по сравнению с таким же периодом предыдущего года, и частный сектор неплохо поработал – 98,9%, а общая цифра получилась не очень убедительной.

Напомним, Украина покупает все больше мяса за рубежом. Страна начала наращивать импорт свинины еще со старта карантина в марте прошлого года, и эта тенденция усиливается. По итогам января-2021 импорт свинины достиг 1,6 тыс. тонн. Это на 64% больше, чем в аналогичный месяц прошлого года.

Напомним, в 2020 году в Украине пострадали не только свиноводы. Отечественные животноводы впервые за 13 лет оказались в минусе. По мнению экспертов, это приведет к неизбежному росту цен на мясо и яйца.

А о том, какие продукты уже подорожали сильнее всего, узнавайте из сюжета "Сегодня":