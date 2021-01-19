В Украине урезали тарифы на распределение газа

Профильная Нацкомиссия ограничила тарифы на распределение газа в Украине. Предельный уровень установили на отметке 1,79 гривни за 1 куб. м в месяц. Этот второй шаг, который предпринят для снижения тарифов на газ для населения. Первым стало ограничение отпускной цены на газ.

Важно, что повышать тариф тем, у кого он был ниже 1,79 грн, не будут.

Соответствующее постановление приняла НКРЭКУ на заседании 19 января.

Речь идет о пересмотре тарифов "Лубныгаза", "Гадячгаза", "Закарпатгаза" и еще 11 компаний. Снижение тарифа этих компаний приводит к тому, что стоимость распределения газа по всей Украине не будет превышать предельный уровень.

Больше всего тарифы снизили для компаний "Газовик" (почти на 30%) и "Лубныгаз" (-27%).

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Как объяснил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, предельный тариф на уровне 1,79 грн не означает, что он будет одинаков для всех.

"НКРЭКУ определила высший предел тарифа, однако для десятков компаний эта сумма будет ниже", - заверил Шмыгаль.

Кроме того, в будущем в Украине изменят правила, чтобы уменьшить разрыв в тарифах между разными газораспределительными компаниями (облгазами, горгазами). В ближайшее время в Верховую Раду внесут соответствующий законопроект, анонсировал Шмыгаль.

Также Шмыгаль объяснял, что появление предельной цены для населения не говорит об отказе Украины от развития рынка газа. В будущем Кабмин собирается сделать так, чтобы все газоснабжающие компании представили годовые тарифы для населения.

Тогда потребители смогут подписать годовой контракт и заранее понимать, сколько будут платить. В таком случае летом цена будет выше рыночной, а зимой – ниже, но при этом она будет предсказуемой, отмечал премьер.

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