В Украине урежут тариф на транспортировку газа – Шмыгаль

Средняя рыночная цена распределения газа в Украине составляет 1,11 грн. Но сейчас этот тариф существенно различается в зависимости от области. Поэтому правительство и депутаты Верховной Рады разрабатывают законопроект, который призван урегулировать ситуацию на рынке распределения газа.

Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24" сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Это может быть довольно существенная цифра в платежке. Важно, чтобы люди видели и понимали, как она формируется, ведь для разных регионов и городов она формируется по-разному. Например, есть области, где в некоторых городах цена 2,96 грн", – объяснил Шмыгаль.

Новый законопроект, по его словам, поможет сократить ценовой разрыв. Это приведет к тому, что будет установлена "справедливая и рыночная" цена, сказал Шмыгаль.

Напомним, ранее депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина отмечала, что тариф на транспортировку газа не должен превышать 1,79 грн.

Также сообщалось, что в планах Кабмина – временно ввести с 1 февраля госрегулирование цены на газ как товар и установить ее на уровне 6,99 грн за кубометр. В фактический тариф на газ, как известно, входят и цена, и плата за транспортировку.

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При этом МВФ обеспокоен желанием властей снизить цену газа для украинцев. Дело в том, что Украина в меморандуме с МВФ взяла на себя четкие обязательства по рыночному тарифообразованию на рынке природного газа. Однако, как уверяют в Кабмине, нынешние инициативы по снижению не отменяют развития свободного рынка газа и являются временными.