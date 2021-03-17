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В Украине усилят защиту прав работников, а ФОПов ожидают революционные изменения

17 марта, 14:25

Игорь Тимофеев

Согласно новому закону, уволить работника станет сложнее

Кабинет министров поддержал законопроект, который внедряет в Украине лучшие европейские и мировые практики по усилению защиты прав работников.

Об этом премьер Денис Шмыгаль сообщает в своем Telegram-канале.

По словам главы украинского правительства, если Верховная Рада поддержит данный законопроект:

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Напомним, в начале февраля-2021 Кабмин подал в Верховную Раду проект закона, который должен заставить работодателей оформлять трудовые отношения с наемными работниками "по-белому". В частности, он направлен на "борьбу" с таким видом трудоустройства, как оформление наемных работников физлицами-предпринимателями. То есть ФОПов нельзя будет принимать на работу .

Также напомним, 5 августа 2020 президент Владимир Зеленский упростил жизнь ФОПам и подписал закон № 786-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц – предпринимателей".

А еще ранее мы развенчали мифы о ФОПах:

Новости на эту же тему:
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Источник: Сегодня

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