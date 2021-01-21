Версія українською
$ 28,2
34,15

В Украине ускорится рост цен: Нацбанк изменил прогноз инфляции

21 января, 14:23

Ксения Капустинская

НБУ назвал возможные причины подорожания товаров и услуг

Прогноз инфляции на 2021 год пересмотрел Национальный банк Украины (НБУ). Если раньше регулятор ожидал роста цен за год на 6,5%, то теперь – на 7%.

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

Нацбанк считает, что к ускорению инфляции приведут:

Реклама

Действия этих факторов НБУ ожидает в первой половине 2021 года. Во второй половине их влияние ослабнет, соответственно, замедлится и рост цен.

Читайте также: Как вырастут цены и доходы людей и когда восстановится экономика – прогнозы для Украины на 2021 год

"В 2022-2023 годах инфляция будет находиться около среднесрочной цели в 5%", - считают в Нацбанке.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" также разбирался, какие товары и услуги подорожают в I квартале (январе-марте) 2021 года.

А по итогам 2020 года инфляция в Украине выросла на 5%. Много это или мало, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

Новости на эту же тему:
цены инфляция НБУ прогноз прогноз инфляции

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Когда уволят Авакова, рассказал Шмыгаль
Внезапно погиб украинский ведущий Таранюк
Топалов пожаловался на интимную жизнь с Региной Тодоренко