Версія українською
$ 27,73
33,08

В Украине ужесточают наказание за нарушение ПДД: насколько вырастут штрафы

15 марта, 12:47

Игорь Серов , Денис Беспалов

Ужесточение наказания коснется не только автомобилистов, но и пешеходов

В Министерстве внутренних дел раскрыли детали нового закона об ужесточении наказания за нарушение Правил дорожного движения.

Нововведения на брифинге представил заместитель главы Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Езда в нетрезвом виде

ДТП в состоянии алкогольного опьянения с потерпевшими

Другие нарушения

ДТП

Реклама

Водительское удостоверение

Удостоверение водитель обязан предъявить так, чтобы полицейский смог прочесть данные.

Детали закона об ужесточении наказания за нарушение ПДД

Наказание за нарушения для пешеходов и велосипедистов

Напомним, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что в прошлом году в Украине в ДТП погибли более 3,5 тысяч человек.

Как известно, президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения" № 1231-IX 12 марта. Он вступает в силу в 00:00 17 марта.

Новости на эту же тему:
штрафы МВД ПДД закон

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Украинцы забудут о коронавирусе: медик назвал срок
Могилевская переехала в эко-дом на берегу Днепра. Фото особняка
У Раді розповіли, як відбуватиметься скасування літнього часу