В Украине ужесточают наказание за нарушение ПДД: насколько вырастут штрафы

Ужесточение наказания коснется не только автомобилистов, но и пешеходов

В Министерстве внутренних дел раскрыли детали нового закона об ужесточении наказания за нарушение Правил дорожного движения.

Нововведения на брифинге представил заместитель главы Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Езда в нетрезвом виде

вождение в состоянии алкогольного опьянения – штраф 17 000 грн и лишение прав на 1 год (было 10 200 и лишение прав на 1 год);

второй раз в течение года – штраф 34 000 или админарест на 10 суток, лишение прав на 3 года с оплатным изъятием авто или без такового (было 20 400 грн и лишение прав на 3 года);

третий раз в течение года – штраф 51 000 грн или админарест на 15 суток, лишение прав на 10 лет, конфискация авто (было 40 800 грн и лишение прав на 10 лет).

ДТП в состоянии алкогольного опьянения с потерпевшими

телесные повреждения средней тяжести – от 3 лет тюрьмы, лишение прав на 3-5 лет;

тяжелые телесные повреждения – 3-8 лет тюрьмы, лишение прав на 5-8 лет;

смерть потерпевшего – 5-10 лет тюрьмы, лишение прав на 5-10 лет;

гибель нескольких человек – 7-12 лет тюрьмы, лишение прав на 7-10 лет.

Другие нарушения

превышение скорости на 20-50 км/час – штраф 340 грн (было 255 грн);

превышение скорости более чем на 50 км/час – штраф 1700 грн (было 510 грн);

неиспользование ремней безопасности и мотошлемов – штраф 510 грн (было 51 грн);

грязные, неосветленные, установленные с нарушениями номерные знаки – штраф 850 грн (было 170 грн);

повторное нарушение относительно номерных знаков – штраф 1700 грн (было 255 грн).

ДТП

оставление места ДТП – штраф 3400 грн, или лишение прав на 1-2 года, или админарест на 10-15 суток (было 255 грн, или общественные работы 30-40 часов, или админарест на 10-15 суток);

создание аварийной обстановки – штраф 1445 грн или лишение прав на 6-12 месяцев (было 680 грн или лишение прав на 6-12 месяцев).

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Водительское удостоверение

Удостоверение водитель обязан предъявить так, чтобы полицейский смог прочесть данные.

отказ предъявить удостоверение таким способом, чтобы полицейский мог зафиксировать данные, отсутствие удостоверения – штраф 425 грн (было 425 грн);

управление транспортным средством лицом, которое не имеет права на это, передача управления ТС такому лицу – штраф 3400 грн (было 510 грн);

управление транспортным средством лицом, лишенным водительских прав – штраф 20 400 грн (было 510 грн);

повторное нарушение относительно управления транспортным средством лицом, лишенным водительских прав – штраф 40 800 и лишение прав на 5-7 лет, а также оплатное изъятие авто или без такового (ранее наказания не предусматривалось).

Детали закона об ужесточении наказания за нарушение ПДД

Наказание за нарушения для пешеходов и велосипедистов

переход дороги в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора – штраф 255 грн (было 51 грн);

нарушение правил велосипедистом – штраф 340 грн (было 85 грн);

нарушение правил пешеходом или велосипедистом в состоянии алкогольного опьянения – штраф 680 грн (было 136 грн);

повторное нарушение пешеходом или велосипедистом 850 грн или общественные работы от 20 до 40 часов (было 170 грн или общественные работы от 20 до 40 часов).

Напомним, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что в прошлом году в Украине в ДТП погибли более 3,5 тысяч человек.

Как известно, президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения" № 1231-IX 12 марта. Он вступает в силу в 00:00 17 марта.