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Украинцам вернули карантинные 8000: кто получит компенсации

30 марта, 14:52

Ксения Капустинская

Парламент одобрил инициативу президента о компенсациях малому бизнесу и его работникам

Государство выплатит по 8000 гривен физлицам-предпринимателям (ФЛП, укр. – ФОП) и работникам малых и средних предприятий, которые пострадают от карантина в красных зонах. Компенсации бизнесу вернула Верховная Рада, приняв неотложный президентский законопроект № 5300. За принятие законопроекта за основу проголосовали 307 народных депутатов, в целом – 312, сообщает сайт "Сегодня".

В документе указано, что:

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Закон вступит в силу на следующий день после публикации. Документ обнародуют после того, как его подпишет президент. У Кабинета министров будет 10 дней на то, чтобы найти финансирование для выплат.

Видео: Сегодня

Напомним, в связи с осенним карантином выходного дня помощь в размере 8000 гривен получили полмиллиона украинцев. Всего из бюджета тогда перечислили 3,64 млрд гривен.

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Источник: Сегодня

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