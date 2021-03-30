Украинцам вернули карантинные 8000: кто получит компенсации

Парламент одобрил инициативу президента о компенсациях малому бизнесу и его работникам

Государство выплатит по 8000 гривен физлицам-предпринимателям (ФЛП, укр. – ФОП) и работникам малых и средних предприятий, которые пострадают от карантина в красных зонах. Компенсации бизнесу вернула Верховная Рада, приняв неотложный президентский законопроект № 5300. За принятие законопроекта за основу проголосовали 307 народных депутатов, в целом – 312, сообщает сайт "Сегодня".

В документе указано, что:

Размер выплат составит 8000 гривен за счет госбюджета.

За счет местных бюджетов могут выплачиваться дополнительные суммы. Их установят непосредственно на местах.

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Получатели должны находиться на учете в качестве плательщиков единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Местом регистрации получателей должен быть регион Украины, который отнесен к красной зоне карантина.

Закон вступит в силу на следующий день после публикации. Документ обнародуют после того, как его подпишет президент. У Кабинета министров будет 10 дней на то, чтобы найти финансирование для выплат.

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Напомним, в связи с осенним карантином выходного дня помощь в размере 8000 гривен получили полмиллиона украинцев. Всего из бюджета тогда перечислили 3,64 млрд гривен.