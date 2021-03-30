В Украине к лету вырастут цены: на сколько и почему

Во II квартале инфляция в Украине будет высокой. С начала апреля до конца июня она составит от 2,5% до 3,5%. Главными причинами станет подорожание коммуналки из-за возможной отмены госрегулирования и повышение цен производителей. Об этом свидетельствуют прогнозы экономистов на второй квартал, о чем пишет сайт "Сегодня".

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорит:

"Инфляция ускорится за счет отмены дотирования цены энергоносителей для населения. Если Кабмин найдет другой выход – это поставит крест на сотрудничестве с МВФ".

Вице-президент по экономической политике в Украинском союзе промышленников и предпринимателей Виктор Скаршевский надеется, что цены повысятся за квартал не более чем на 2,5%.

Глава Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский и руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин наиболее пессимистичны: они полагают, что за три месяца цены вырастут еще на 3,5%. А больше всего подорожает еда.

Как аргументировал Забловский, инфляция продолжит ускоряться на фоне роста:

коммунальных тарифов;

цен на газ;

стоимости импорта;

сезонного удорожания продуктов питания из-за ускорения глобальной продовольственной инфляции.

"Динамика роста продовольственных цен сохранится высокой, что связано с ускорением роста цен производителей, попытками переложить возросшие затраты на энергоносители, топливо и минимальные зарплаты на конечного потребителя. Но слабость спроса, вызванная локдаунами, будет сдерживать инфляцию", – подытожил Шевчишин.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" дал прогноз, какими будут зарплаты к лету-2021 и станут ли украинцы богаче.

В I квартале рост цен ускорился до 3% с начала года. Особенно подорожали продукты. Но даже уплатив за них немалые деньги, есть риск купить просроченную еду. Подробнее смотрите в сюжете: