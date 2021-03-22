В Украине возвращают "карантинные" выплаты бизнесу

Получить компенсации смогут предприниматели не во всех регионах

В Украине планируют возобновить выплату компенсаций бизнесу за потери во время локдауна. Деньги смогут получить предприниматели в регионах красной зоны. Сейчас это Киев и Киевская, Житомирская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская, Одесская, Сумская области.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, в Кабмине уже обсудили механизм таких выплат, но о суммах и критериях пока не сообщается.

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"Поручил Минэкономики совместно с Минфином, Минсоцполитики, Минрегионом, с привлечением органов местного самоуправления разработать алгоритм возмещения потерь людям, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за введения красного уровня эпидемической опасности в их населенном пункте", – объяснил Шмыгаль.

Напомним, в связи с осенним карантином выходного дня помощь в размере 8000 гривен получили полмиллиона украинцев. Всего перечислили 3,64 млрд гривен.

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