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В Украине возвращают стресс-тесты банков: кого проверят

10 февраля, 08:56

Ксения Капустинская

Нацбанк узнает, как банковская система пережила острую фазу коронакризиса

После обусловленного коронакризисом перерыва в Украине возобновляется стресс-тестирование банков и оценка качества их активов. Фокусом оценки устойчивости будет состояние активов финучреждений после прохождения острой фазы коронакризиса.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Стресс-тестирование, дополнительно к оценке качества активов, в 2021 году будут проходить 30 банков. На них приходится более 90% активов банковской системы. Это:

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Ранее также сообщалось, что украинские банки будут проверять удаленно.

Напомним, международное рейтинговое агентство S&P отнесло банковский сектор Украины к 10-й группе по уровню рисков. В нее входят страны с наибольшими рисками для банковской системы. Кроме Украины, в эту группу попали Беларусь, Тунис, Шри-Ланка и Нигерия.

А о том, как банкиры относятся к программе доступной ипотеки под 7%, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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