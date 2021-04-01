В Украине впервые за неделю подорожал доллар

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на пятницу, 2 апреля:

01.03 02.04 Изменение 1 доллар США 27,82 грн 27,83 грн + 0,01 1 евро 32,63 грн 32,70 грн + 0,07

По сравнению со значениями 1 апреля доллар подорожал на копейку после падения на семь копеек в предыдущий банковский день. Это первый рост курса доллара за последние семь дней. За неделю с 26 марта по 2 апреля гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 14 копеек.

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Курс евро на 2 апреля повысился на семь копеек после падения на девять копеек днем ранее. Евровалюта остается заметно ниже психологической отметки в 33 гривни и в целом находится на минимальных значениях за семь месяцев.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

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