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В Украине впервые за неделю подорожал доллар

1 апреля, 16:41

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 2 апреля

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на пятницу, 2 апреля:

01.0302.04Изменение
1 доллар США27,82 грн27,83 грн+ 0,01
1 евро32,63 грн32,70 грн+ 0,07

По сравнению со значениями 1 апреля доллар подорожал на копейку после падения на семь копеек в предыдущий банковский день. Это первый рост курса доллара за последние семь дней. За неделю с 26 марта по 2 апреля гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 14 копеек.

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Курс евро на 2 апреля повысился на семь копеек после падения на девять копеек днем ранее. Евровалюта остается заметно ниже психологической отметки в 33 гривни и в целом находится на минимальных значениях за семь месяцев.

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Источник: Сегодня

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