В Украине взлетают цены на автогаз: сколько платят водители

С начала года стоимость газа на заправках поднялась больше, чем на гривню

В Украине после скачка цен на бензин начал стремительно дорожать автогаз. С начала 2021 года его стоимость на заправках выросла на 1,2 гривни – до 13,5 гривни за литр.

Водители уже подсчитали, как для них подорожала заправка полного бака газом. Кто-то стал платить 700 гривен вместо 550, а кто-то – 480 вместо 400 гривен. Конечно, все зависит от объема самого бака, но суммы впечатляют у всех.

Почему дорожает автогаз и какой цены ждать в ближайшее время, узнавала корреспондентка "Сегодня" Юлия Юлина.

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Эксперты объясняют: стоимость газа зависит от цен на бензин – за литр газа приблизительно 50% от стоимости А-95.

"В данном случае, грубо говоря, автогаз должен стоить 14-15 гривен", – говорит эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Поэтому, по его прогнозу, цена автогаза вырастет еще максимум на гривню, ведь взрывной рост цен на бензин и дизель остановился.

А вот если газ будет стоить более 18 гривен за литр, то покупать его станет просто невыгодно.

Напомним, цены на на топливо – не единственный сюрприз для украинских водителей. Уже скоро в стране могут вернуть обязательный техосмотр транспортных средств.