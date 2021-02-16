В Украине взлетели цены на бензин и автогаз: почему дорожает топливо

Бензин и дизтопливо в Украине подорожали на 9-11 коп./л за неделю, а газ – и вовсе на 1,13 грн/л. Повышение средних цен опрошенные сайтом "Сегодня" эксперты объясняют ростом цен на нефть.

Так, 15 февраля котировки Brent повысились до 63 долларов за баррель, это на 4 доллара больше, чем неделю назад, а в декабре было и вовсе 40 долларов. При этом стоимость нефтепродуктов на границе Украины еще не подскочила – трейдеры сработали на опережение:

"Некоторые повысили розничные цены на бензин и дизтопливо на 50 коп./л и более. Причем не только дискаунтеры, но и крупные брендовые сети-импортеры", – говорит замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

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А подорожание газа оказалось столь значительным из-за ограниченных запасов у трейдеров и сложных погодных условий. Это повлияло на объемы и график доставки и разгрузки топлива.

Нефти, кстати, прочат рост цен до 70 долларов за баррель. То есть горючее в Украине будет неминуемо дорожать, уверен директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

А о том, что будет с ценами на заправках в ближайшее время, узнавайте на сайте "Сегодня" – "Рынок топлива: автогаз уже "золотой", чего ожидать дальше".

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