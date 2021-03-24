Версія українською
$ 27,73
32,93

В Украине задумали ускоренный рост прожиточного минимума

24 марта, 13:42

Ксения Капустинская

Речь идет исключительно о показателе для расчета социальных выплат

Прожиточный минимум для расчета социальных выплат планируют увеличивать ускоренными темпами. Для этого разработали ряд законопроектов по использованию прожиточного минимума исключительно для расчета основных социальных гарантий. В планах такой рост:

Повышение предусматривает дорожная карта Министерства соцполитики, сообщила пресс-служба ведомства.

Указывается, что "основные социальные гарантии" это:

Реклама

Пока что к прожиточному минимуму привязаны около 150 соцвыплат, в том числе стипендии, надбавки к пенсии и проч., а также взыскания и административные сборы. В будущем вместо этого для их расчета введут базовые величины.

Подробнее о новых подходах к расчету прожиточного минимума смотрите в сюжете:

Видео: Сегодня

Новости на эту же тему:
прожиточный минимум выплаты повышение соцвыплаты соцпомощь дорожная карта

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Почему олигархи "кинули" Януковича: Добкин всё рассказал
Четыре самых вредных мужчины по знаку зодиака
Первая фотография с сыном: 43-летняя Фролова впервые стала мамой