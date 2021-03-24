В Украине задумали ускоренный рост прожиточного минимума

Прожиточный минимум для расчета социальных выплат планируют увеличивать ускоренными темпами. Для этого разработали ряд законопроектов по использованию прожиточного минимума исключительно для расчета основных социальных гарантий. В планах такой рост:

в 2022 году – на 14%;

в 2023 году – на 15%;

в 2024 году – на 25%.

Повышение предусматривает дорожная карта Министерства соцполитики, сообщила пресс-служба ведомства.

Указывается, что "основные социальные гарантии" это:

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минимальная зарплата;

минимальная пенсия по возрасту;

государственная социальная помощь, которая является для человека основным источником доходов.

Пока что к прожиточному минимуму привязаны около 150 соцвыплат, в том числе стипендии, надбавки к пенсии и проч., а также взыскания и административные сборы. В будущем вместо этого для их расчета введут базовые величины.

Подробнее о новых подходах к расчету прожиточного минимума смотрите в сюжете:

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