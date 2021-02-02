Версія українською
$ 28,06
33,9

В Украине замер курс доллара, а евро катится вниз

2 февраля, 16:39

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 3 февраля

На среду, 3 февраля, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

02.0203.02Изменение
1 доллар США28,06 грн28,06 грн0,00
1 евро33,90 грн33,79 грн- 0,11

По сравнению со значениями 2 февраля доллар практически не изменился в цене после снижения курса на семь копеекв предыдущий банковский день. При этом за неделю – с 27 января по 3 февраля – гривня окрепла по отношению к американской валюте на девять копеек.

Реклама

Курс евро продолжил движение вниз. Евровалюта подешевела еще на 11 копеек после падения сразу на 26 копеек днем ранее. Евро держится ниже психологической отметки в 34 гривни, которую преодолел впервые с 15 января.

Читайте также: Доллар в Украине может рухнуть до 27,5 гривни – прогноз

К слову, украинские 200 гривен могут стать лучшей купюрой в мире:

Видео: Сегодня

Новости на эту же тему:
доллар курс гривня курс валют курс гривни курс доллара курс евро курс НБУ

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

То, что всплыло о матери избитого в Париже украинца, потрясает
Перерасчет пенсий: кого он коснется в 2021 году
Дочь Оли Поляковой в откровенном белье ошарашила сеть