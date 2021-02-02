В Украине замер курс доллара, а евро катится вниз

На среду, 3 февраля, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

02.02 03.02 Изменение 1 доллар США 28,06 грн 28,06 грн 0,00 1 евро 33,90 грн 33,79 грн - 0,11

По сравнению со значениями 2 февраля доллар практически не изменился в цене после снижения курса на семь копеекв предыдущий банковский день. При этом за неделю – с 27 января по 3 февраля – гривня окрепла по отношению к американской валюте на девять копеек.

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Курс евро продолжил движение вниз. Евровалюта подешевела еще на 11 копеек после падения сразу на 26 копеек днем ранее. Евро держится ниже психологической отметки в 34 гривни, которую преодолел впервые с 15 января.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

К слову, украинские 200 гривен могут стать лучшей купюрой в мире:

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