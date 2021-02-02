В Украине замер курс доллара, а евро катится вниз

На среду, 3 февраля, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:
|02.02
|03.02
|Изменение
|1 доллар США
|28,06 грн
|28,06 грн
|0,00
|1 евро
|33,90 грн
|33,79 грн
|- 0,11
По сравнению со значениями 2 февраля доллар практически не изменился в цене после снижения курса на семь копеекв предыдущий банковский день. При этом за неделю – с 27 января по 3 февраля – гривня окрепла по отношению к американской валюте на девять копеек.
Курс евро продолжил движение вниз. Евровалюта подешевела еще на 11 копеек после падения сразу на 26 копеек днем ранее. Евро держится ниже психологической отметки в 34 гривни, которую преодолел впервые с 15 января.
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- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года гривня упала к доллару на 20%.
- Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.
К слову, украинские 200 гривен могут стать лучшей купюрой в мире:
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