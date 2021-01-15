В Украине замер курс доллара, евро снова дороже 34 гривен

На понедельник, 18 января, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

15.01 18.01 Изменение 1 доллар США 28,06 грн 28,05 грн - 0,01 1 евро 33,99 грн 34,01 грн + 0,02

По сравнению со значениями 15 января курс доллара снизился на одну копейку после роста на девять копеек в предыдущий банковский день. При этом за неделю – с 11 по 18 января – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 23 копейки.

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Евро подорожал на две копейки и снова поднялся выше 34 гривен. Ниже этой психологической отметки евровалюта продержалась только сутки.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года гривня упала к доллару на 20%.

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