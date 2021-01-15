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В Украине замер курс доллара, евро снова дороже 34 гривен

15 января, 16:36

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 18 января

На понедельник, 18 января, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

15.0118.01Изменение
1 доллар США28,06 грн28,05 грн- 0,01
1 евро33,99 грн34,01 грн+ 0,02

По сравнению со значениями 15 января курс доллара снизился на одну копейку после роста на девять копеек в предыдущий банковский день. При этом за неделю – с 11 по 18 января – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 23 копейки.

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Евро подорожал на две копейки и снова поднялся выше 34 гривен. Ниже этой психологической отметки евровалюта продержалась только сутки.

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Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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