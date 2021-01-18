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В Украине заметно подорожал доллар, евро – почти без изменений: курс НБУ

18 января, 16:15

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 19 января

На вторник, 19 января, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

18.0119.01Изменение
1 доллар США28,05 грн28,19 грн+ 0,14
1 евро34,01 грн34,02 грн+ 0,01

По сравнению со значениями 18 января курс доллара вырос на 14 копеек после снижения на копейку в предыдущий банковский день. При этом за неделю – с 12 по 19 января – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на одну копейку.

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Евро подрос еще на копейку. Евровалюта остается выше 34 гривен, ниже этой психологической отметки она продержалась только сутки.

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Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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