В Украине заметно подорожал евро, доллар стал дешевле

На среду, 20 января, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

19.01 20.01 Изменение 1 доллар США 28,19 грн 28,15 грн - 0,04 1 евро 34,02 грн 34,16 грн + 0,14

По сравнению со значениями 19 января курс доллара снизился на четыре копейки после скачка вверх на 14 копеек в предыдущий банковский день. При этом за неделю – с 13 по 20 января – гривня ослабла по отношению к американской валюте на восемь копеек.

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Евро вырос в цене еще на 14 копеек. Евровалюта поднимается все выше психологической отметки в 34 гривни.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%

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