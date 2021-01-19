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В Украине заметно подорожал евро, доллар стал дешевле

19 января, 16:36

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 20 января

На среду, 20 января, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

19.0120.01Изменение
1 доллар США28,19 грн28,15 грн- 0,04
1 евро34,02 грн34,16 грн+ 0,14

По сравнению со значениями 19 января курс доллара снизился на четыре копейки после скачка вверх на 14 копеек в предыдущий банковский день. При этом за неделю – с 13 по 20 января – гривня ослабла по отношению к американской валюте на восемь копеек.

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Евро вырос в цене еще на 14 копеек. Евровалюта поднимается все выше психологической отметки в 34 гривни.

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Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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