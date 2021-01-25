В Украине заморозят тарифы на тепло и горячую воду – Шмыгаль

Тарифы на тепло и горячую воду повышать не будут. Меморандум о неизменности этих тарифов подпишут уже в ближайшее время.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает пресс-служба Кабинета министров.
Над разработкой меморандума работает правительство совместно с профильным комитетом Верховной Рады, народными депутатами, Офисом президента и Ассоциацией городов Украины.
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Ранее Шмыгаль отмечал, что этот меморандум будет регламентировать такие договоренности:
- тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне останутся неизменными;
- будет проведена работа над реструктуризацией задолженности перед "Нафтогазом", образовавшейся из-за разницы между выручкой теплокоммунэнерго и тарифной выручкой;
- теплокоммунэнерго смогут заключать годовые договоры с "Нафтогазом" по выгодной цене.
Как сообщалось, Кабмин принял решение о снижении цены на газ для населения до 6,99 грн за кубометр. Такая предельная цена вводится с 1 февраля и будет действовать максимум до 31 марта (если карантин не закончится раньше, что маловероятно).
Также напомним, президент Владимир Зеленский поручил заместителю руководителя ОП Кириллу Тимошенко провести полный аудит тарифов в Киеве и всех областях, сопоставить ценообразование и получить разъяснения от руководителей на местах относительно завышенных тарифов и тарифной политики.
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