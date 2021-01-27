В Украине запускают ипотеку под 7%: как это будет работать

Отдельная госпрограмма не предполагается, ставки по кредитам будут компенсировать

В Украине одобрили государственную программу о выдаче ипотечных кредитов под 7%. Основные условия такие:

Фонд развития предпринимательства будет компенсировать нынешние ставки до уровня 7% в рамках расширенной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" .

. Компенсацию процентов предоставят заемщикам, которые уже получили ипотеку в национальной валюте в уполномоченном банке.

Воспользоваться компенсацией смогут и те, кто хочет купить квартиру, и те, кто собирается построить дом самостоятельно.

Ипотеку под низкие проценты будут выдавать на жилье, построенное не раньше 2015 года.

Постановление об ипотеке под 7% одобрил Кабинет министров, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины. Постановление правительства еще будет доработано в Минфине в течение двух дней и подано ​​на подпись премьер-министру в пятницу, 29 января.

Ранее украинские банки начали выдавать ипотеку под 10%. Также ради удешевления кредитов создали ПАО "Украинская финансовая жилищная компания". Компания, в частности, нужна для привлечения банков в программу доступной ипотеки.

Возглавил ПАО экс-замминистра финансов Василий Шкураков. Он объяснил, что правительство планирует с помощью акционерного общества выдавать банкам займы под 5% для "доступной ипотеки". То есть, маржа банкиров составит 2%. При этом деньги возьмут не напрямую из госбюджета, а заработают и одолжат банкам под низкую ставку.

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Ожидается, что такая ипотека будет доступной большему количеству украинцев, в том числе молодым семьям.

Напомним, новости "Сегодня" также разбирались, кто может рассчитывать на доступные кредиты в Украине, и каким банкиры видят идеального заемщика: