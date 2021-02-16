В Украине запускают поезд на горнолыжные курорты: расписание

Маршрут будет временным – его назначили на период повышенного спроса

"Укрзализныця" с 25 февраля назначила дополнительный поезд Черновцы – Киев – Черновцы. Его запускают по многочисленным просьбам пассажиров, которые из-за снежной погоды увеличили спрос на поезда в направлении украинских горнолыжных курортов.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Поезд №249/250 Киев – Черновцы отправится из Киева 26 февраля, а также 1, 5, 7 и 8 марта в 15:09. Он будет прибывать в Черновцы в 8:15 следующего дня.

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Из Черновцов поезд отправится 25 и 28 февраля, а также 4, 6, и 8 марта в 19:15. Прибытие в Киев – в 12:30 на следующий день.

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Поезд Киев – Черновцы. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Напомним, в конце 2020 года "Укрзализныця" запустила поезд "Интерсити+" Киев – Славское. Этот поезд делает остановки на станциях Коростень, Подзамче, Львов и Стрый.

Также новости "Сегодня" проверили слухи о том, что поезда в Украине стали ездить медленнее. О результатах эксперимента узнавайте из сюжета: