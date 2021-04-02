В водохранилищах Крыма осталось четверть дооккупационного объема воды

Несмотря на обильные осадки и таяние снегов в марте 2021 в оккупированном Россией Крыму ситуация с водой остается крайне сложной - ее запасы в полтора раза меньше прошлогодних.

Об этом сообщает подконтрольный Москве т.наз. "Гидрометцентр Крыма".

По данным мониторинга, в бассейнах рек северного предгорья кратковременно повысился уровень воды на 1-25 см, а в низовьях реки Бельбек на 50 см. Однако в бассейнах большинства селевых рек округов Алушта, Судак и Феодосия сохранялось пересыхание.

Приток воды в водохранилища, расположенные в руслах рек, составил: Белогорское — 7,50 млн кубометров, Симферопольское — 1,28 млн, Счастливое — 0,96 млн, Партизанское — 1,66 млн, Чернореченское — 7,29 млн.

К началу апреля общий суммарный объем воды в водохранилищах в руслах рек составил 61,39 млн кубометров. Это на 13,08 млн больше, чем месяц назад, но на 44,87 млн "кубов" меньше, чем в 2020 году.

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До оккупации Крыма на полуострове было построено 15 водохранилищ естественного стока суммарным объёмом 253,12 млн кубометров. В январе 2018 эти водохранилища были заполнены на 66,3% (167,8 млн кубометров), а в ноябре 2020 объем воды сократился до 32,6 млн, о чем сообщали российские СМИ.

Таким образом, нынешние 61,39 млн кубометров воды в водохранилищах Крыма в руслах рек составляют лишь треть или даже четверть их нормального объема до оккупации.

Напомним, 22 марта на заседании оперативного штаба по проблемам водоснабжения т. н. глава предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов заявил, что "по притокам в водохранилища особо хвастаться нечем" и констатировал, что в Крыму пересохли еще два водохранилища.

Также сообщалось, что в начале февраля наиболее близкими к "мертвому объему" были Балановское, Тайганское и Партизанское водохранилища. Симферопольское и Загорское на тот момент уже прошли эту отметку.

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