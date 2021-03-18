Валентин Наливайченко: "Правду о сдаче Крыма никто не скроет, наказание виновных – неизбежно!"

Аннексия Крыма – оккупационный российский проект, который готовился РФ и ее агентурой не один год. Предатели Украины внутри по заданию агрессора извне действовали в три этапа. Об этом рассказал в статье в ИА "Интерфакс-Украина" народный депутат, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.

"Первая сдача Крыма произошла в апреле 2010 года. Именно тогда Янукович подписал с РФ соглашение о продлении базирования российского военного флота в АРК и Севастополе до 2042 (!) года. А парламент ратифицировал так называемые Харьковские соглашения", - констатировал политик.

Вторая сдача Крыма, по убеждению Наливайченко, май 2010 – январь 2014: "Тогда Янукович, его партия и компартия заняли все руководящие должности в парламенте и правительстве АРК. Президент Янукович назначил руководителями СБУ, Минобороны, МВД и других силовых ведомств в Киеве и Симферополе пророссийских службистов и агентуру РФ. Они возобновили сотрудничество с ФСБ РФ и вернули офицеров ФСБ в Крым".

Как известно, именно Валентин Наливайченко, будучи главой СБУ (2006-2010 годы), разорвал соглашения о сотрудничестве между СБУ и ФСБ РФ, добился высылки всех сотрудников спецслужб России из Крыма, арестовал офицеров ФСБ за враждебную деятельность на юге Украины. А также добился запрета сепаратистских организаций в Крыму и ареста их лидеров и закрыл въезд всем российским "глашатаям русского Крыма".

Третья сдача. Февраль 2014 года: Янукович, глава СБУ Якименко, часть генералитета спецслужб и руководители правоохранительных органов перешли на сторону агрессора. 21-22 февраля они бегут из Киева в Россию и в Севастополь, где скрываются на военной базе РФ, напомнил Валентин Наливайченко.

Реклама

Аннексию Крыма можно было предотвратить, считает экс-глава СБУ: "Для этого необходимо было продолжать проводимую мной политику противостояния вражеской деятельности спецслужб РФ в Украине".

В частности, нужно было сохранить запрет на въезд в Украину всем российским политикам, агентам спецслужб, которые пропагандировали идею "русского Крыма". А также – подвергать уголовному преследованию членов сепаратистских организаций в Украине, в том числе, в АРК.

Наливайченко напомнил, что на должности председателя СБУ в 2014 году он создал новые подразделения контрразведки СБУ, которые сразу встали на защиту страны.

"С первых же дней работы в конце февраля 2014 я организовал сбор доказательной базы российской оккупации, аннексии АРК, финансирования терроризма на украинской территории. Все доказательства мы направили в штаб-квартиру ООН, и на их основе ООН приняла резолюцию, осуждающую незаконную аннексию Крыма Россией", - обратил внимание экс-глава СБУ.

"Сейчас главное: предать публичному суду виновных, а не слушать фейки этих предателей", – резюмировал народный депутат.