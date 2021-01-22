Версія українською
$ 28,26
34,37

Валюта дорожает: в Украине заметно вырос курс доллара и евро

22 января, 08:53

Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

На пятницу, 22 января, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 28,27 грн;
1 евро – 34,37 грн;
10 российских рублей – 3,84 грн.

По сравнению со вчерашними значениями курс доллара вырос еще на семь копеек после повышения на пять копеек в предыдущий банковский день.

За неделю – с 15 по 22 января – гривня ослабла по отношению к американской валюте на 22 копейки. На предстоящей рабочей неделе доллар может ослабнуть до уровня 28,20 гривни, сказал в прогнозе для сайта "Сегодня" аналитик RoboForex Сергей Гойлов.

Евро вернулся к росту курса. Евровалюта стала дороже сразу на 22 копейки после того, как днем ранее подешевела на копейку. По расчетам Гойлова, через неделю европейская валюта к гривне будет находиться у отметки 34,25 гривни.

Стоимость 10 российских рублей 22 января выросла на копейку.

Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

Реклама

Читайте также: Нацбанк не стал повышать рекордно низкую учетную ставку

В четверг, 21 января, доллар на межбанке не изменился в цене в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 28,26/28,28 грн (покупка/продажа). Евровалюта выросла в цене на 21 копейку в покупке и на 20 – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 34,34/34,36 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2021 расчеты производили, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

А МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

Аналитики Bank of America при этом считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл., а в первом квартале гривня может укрепиться и вовсе до 26-26,5 грн/долл. на фоне возврата нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Видео: Сегодня

Новости на эту же тему:
доллар курс гривня курс валют курс гривни курс доллара курс евро курс НБУ

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

"Ух": Глюкоза сверкнула обнаженными формами
"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера
Катерина Ковальчук раскрыла причину ухода из сериала Крепостная