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Валюта выросла в цене: официальный курс доллара и евро

25 февраля, 08:37

Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

На четверг, 25 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,95 грн;
1 евро – 33,93 грн;
10 российских рублей – 3,79 грн.

По сравнению со вчерашними значениями доллар стал дороже на три копейки после снижения курса на три копейки в предыдущий банковский день. Доллар подорожал и на межбанке, но гривня еще укрепится, считают аналитики. А за неделю – с 18 по 25 февраля – официальная гривня ослабла по отношению к американской валюте на пять копеек.

Евро тоже подорожал на пять копеек, несмотря на то, что накануне официальный курс европейской валюты снизился на копейку.

Стоимость 10 российских рублей 25 февраля повысилась на две копейки.

Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

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В среду, 24 февраля, доллар на межбанке подорожал на копейку в покупке и на две – в продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,95/27,97 грн (покупка/продажа). Евровалюта снизилась в цене на две копейки в покупке и на копейку – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 33,90/33,93 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

А МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

Аналитики Bank of America при этом считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл., а в первом квартале гривня может укрепиться и вовсе до 26-26,5 грн/долл.

А о том, где могут подсунуть фальшивые деньги и как обнаружить подделку, смотрите в сюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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