Власть совместно с бизнесом должна подготовить новые экопроекты, – Соломчук

Экологические законопроекты нужно готовить вместе с бизнесом с учетом состояния отечественной промышленности и установив реалистичные сроки проведения экомодернизации. Об этом заявил народный депутат Дмитрий Соломчук, пишет "Obozrevatel".

По его словам, зарегистрированные в настоящее время в парламенте законопроекты об экологическом контроле (№3091) и промышленных выбросах (№4167) содержат много сомнительных и нереалистичных норм, которые промышленные предприятия не способны выполнить. В частности, они не имеют средств на проведение экомодернизации, поэтому им необходимо предоставить государственную поддержку.

"Нужно поработать над тем, за что осуществлять модернизацию – какие кредитные условия, какие компенсаторы", – пояснил Соломчук.

Он также обратил внимание на необходимость учета отечественных реалий при разработке экологических норм и недопустимость обычного копирования экологического законодательства ЕС.

"Нельзя взять законодательство любой другой страны и все наложить на нашу страну. Даже в Евросоюзе все экологические нормы рассматривались отдельно. В Польше одно, в Венгрии другое, в Словакии другое. Там также они не едины для всех стран. Некоторые предприятия даже немного освобождаются от их выполнения", – рассказал Соломчук.

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Депутат считает, что власть с бизнесом должны подготовить новые экологические законопроекты, с учетом состояния и возможностей отечественной промышленности и государства.

"Давайте совместно выработаем реальный законопроект об экомодернизации и контроле. Предоставим предложения на фракцию с реальными таймингами исполнения и с реальной потом ответственностью, если оно не выполнено. Нужно реально подать реформаторский закон. Но он должен быть в первую очередь от бизнеса", – подытожил Соломчук.

Ранее представитель Федерации металлургов Украины Андрей Лукасевич заявил, что предусмотренные законопроектом о промышленных выбросах (№4167) сроки и условия перехода к новым экологическим нормам приведут к закрытию предприятий, ведь промышленность не имеет десятков миллиардов на проведение экомодернизации.

В то же время в Европейской бизнес-ассоциации отметили, что Украина должна применить опыт проведения экомодернизации в странах ЕС и предоставить предприятиям государственную поддержку на внедрение экотехнологий и предложить финансовые стимулы.