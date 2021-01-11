Власти придумали, как снизить цену газа для украинцев

После того, как президент Владимир Зеленский поручил Кабмину снизить цену газа для украинцев, правительство провело совещание с руководством Министерства энергетики, НАК "Нафтогаз", НКРЭКУ, Оператором ГТС, на котором были наработаны два подхода, которые позволят существенно снизить тарифы на газ для населения.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале премьера Дениса Шмыгаля.

Первый подход предлагает Минэнерго – это формирование тарифов на газ по формуле "цена на европейских хабах минус транспортировка газа в Украину". Кроме того, предлагается временно ограничить маржу для газопоставщиков.

Второй предлагает "Нафтогаз" – усиление конкуренции на рынке путем обязательной публикации всеми газоснабжающими компаниями своего годового тарифа на газ, как это уже делает "Нафтогаз". Кроме того, предлагается, чтобы газоснабжающие компании начали активно конкурировать за базу потребителей, что приведет к снижению тарифов в рамках открытых торгов.

Также по результату совещания с ответственными ведомствами сформирован механизм, который позволит снизить цену на транспортировку газа. НКРЭКУ срочно начинает тщательную проверку всех газопоставщиков, которые на сегодняшний день имеют самые высокие тарифы на эту услугу.

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Напомним, нардепы Александр Качура и Николай Тищенко сообщили, что на 12 января назначена онлайн-встреча фракции "Слуга народа" с Витренко, а также премьером Денисом Шмыгалем. Главной темой станет повышение тарифов ЖКХ и его последствия.

Также, напомним, с августа-2020 тарифы на газ для населения в Украине зависят от стоимости топлива на европейских рынках. Поэтому цена на газ для украинцев меняется каждый месяц, если не заключен договор с фиксированной ценой на год. Кроме того, с января выросли тарифы на поставку газа.

После этого в ряде регионов прокатились акции протеста против новой цены газа:

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