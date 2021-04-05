Внешний долг Украины вырос до 126 млрд долларов: банки гасили, а государство брало

В 2020-м объем валового внешнего долга Украины вырос на 4,0 млрд долларов и к концу года составил 125,7 млрд долларов. Относительно ВВП объем долга увеличился с 78,6% до 81,2%.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

По его данным, в четвертом квартале долг вырос на 3,5 млрд долларов – до 125,7 млрд долларов, или с 79,0% ВВП, в том числе госсектора – на 3 млрд долларов, сообщает Интерфакс-Украина.

Долг госсектора

Нацбанк уточнил, что внешний долг госсектора увеличился на 2,9 млрд долларов – до 54,7 млрд долларов (35,3% от ВВП), а внешние обязательства частного сектора – на 1,1 млрд долларов, до 71,0 млрд долларов (45,9% от ВВП).

НБУ указал, что его внешний долг сократился на 0,4 млрд долларов в результате плановых амортизационных выплат по кредитам stаnd-by (0,7 млрд долларов) и на 31 декабря 2020 года составлял 6,9 млрд. В то же время за счет изменения курса СДР объем внешних обязательств центрального банка вырос на 0,3 млрд долларов.

Обязательства банков

Объем внешних обязательств банков уменьшился в прошлом году на 1,1 млрд долларов – до 3,7 млрд долларов благодаря чистому погашению их обязательств по еврооблигациям на 0,9 млрд долларов, уменьшению задолженности по краткосрочным и долгосрочным кредитам на 0,1 млрд долларов и снижению задолженности по межбанковским кредитам на 0,1 млрд долларов.

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Другие секторы экономики

Внешний долг других секторов экономики уменьшился на 0,4 млрд долларов – до 54,2 млрд долларов за счет уменьшения задолженности по кредитам и займам на 2,2 млрд долларов, в основном за счет переоформления долга в межфирменный, при одновременном увеличении задолженности по торговым кредитам на 1,4 млрд долларов и чистом привлечении средств от размещения еврооблигаций на 0,4 млрд долларов. За счет курсовых изменений объем внешних обязательств других секторов вырос на 0,6 млрд долларов.

Межфирменный долг предприятий

Межфирменный долг предприятий, находящихся в отношениях прямого инвестирования, вырос за год на 2,6 млрд долларов – до 13,2 млрд.

Объемы просроченной задолженности реального сектора по негарантированным кредитам (в том числе от прямых инвесторов) увеличились на 1,0 млрд долларов – до 23,4 млрд.

Напомним, в январе 2021 года государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился на 0,25% в гривне, до 2,558 трлн гривен, а в долларовом эквиваленте – на 0,53%, до 90,74 млрд долларов.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что Украина по итогам второго квартала 2020 года увеличила внешний долг до 122,8 млрд долларов.