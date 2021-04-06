Реструктуризация валютных кредитов – доллар превращается в гривну за один день: подробности

21 апреля истекает срок действия моратория на взыскания имущества граждан Украины предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте. Проще говоря, после этой даты кредиторы снова могут начать отбирать квартиры у должников, которые брали валютные кредиты. Этот мораторий действовал более шести лет. Чтобы не продлевать его вновь, депутаты решили заставить банки реструктуризировать валютные кредиты. В середине марта соответствующий законопроект был принят в первом чтении. Сайт "Сегодня" разбирался, что ждет валютных должников.

Реструктуризированные кредиты растянут на 10 лет

С середины 2017 года украинским банкам запрещено выдавать населению кредиты в валюте. Однако далеко не все кредиты, взятые до 2017 года, на сегодня погашены. По состоянию на конец февраля 2021 года непогашенными остаются валютные кредиты на сумму 30 млрд 227 млн грн, которые брали физлица, без учета предпринимателей. В частности, на балансе банков "висит" много просроченных ипотечных кредитовв валюте, которые часто выдавались на 10 лет и больше. Хотя этот законопроект касается не только кредитов на жилье, но и вообще всех потребительских кредитов.

После того, как законопроект №4475 будет принят (а рассмотреть его предполагается в ускоренном порядке), банки обязаны будут реструктуризировать все валютные кредиты, не погашенные до этого времени.

"Все выраженные в иностранной валюте обязательства, не погашенные до дня проведения реструктуризации, а также все обязательства, по которым определен денежный эквивалент в иностранной валюте и которые при этом не погашены до дня проведения реструктуризации, выражаются исключительно в гривне по официальному курсу гривны к соответствующей иностранной валюте, установленному Нацбанком на день проведения реструктуризации", – говорится в законопроекте.

Днем реструктуризации считается день вступления в силу этого закона. А сообщить заемщикам о новых условиях по кредиту банк обязан письменно в течение месяца после дня реструктуризации.

Сколько придется платить по новым кредитам

В законопроекте записано, что срок погашения реструктуризированного кредита составит 10 лет, но должник сможет погасить его раньше без всяких "неустоек" и доплат. Если же кредит был более "длинным", реструктуризация растянется на более долгий срок.

Кроме самого тела кредита должник должен будет погасить проценты по кредиту, которые были насчитаны, но не погашены до дня реструктуризации. А также должен будет каждый месяц гасить новые проценты на остаток по кредиту, которые будут набегать уже после реструктуризации. Размер этих процентов будет для всех одинаковым: его определят как средний показатель ставок по годовым депозитам (!) физлиц в гривне на день реструктуризации плюс 1%. Каждый последующий год к этой процентной ставке будет добавляться еще 1%.

Например, средняя ставка по годовому депозиту физлиц на 31 марта составляла 8,8%. Если бы реструктуризация проходила в этот день, заемщики должны были бы платить по обновленному кредиту 8,8 + 1= 9,8 % годовых.

Помимо тела кредита и процентов по нему заемщик должен будет платить еще только за страховку, если это предусмотрено его договором о потребительском кредитовании. Все другие долги по старому кредиту – штрафы, пени, неустойки и т. д. – должникам прощаются. Они будут просто списаны.

Более того, если должник уже заплатил неустойку до дня реструктуризации, эта сумма засчитается как оплата по телу кредита, то есть долг перед банком будет уменьшен на размер уплаченных штрафов и пени.

Кроме того, у многих заемщиков долг перед банками окажется меньше из-за того, что они платили проценты по кредиту, больше чем 50% украинского индекса ставок по 12-месячным депозитам физлиц в иностранной валюте.

Например, сейчас этот индекс составляет по долларовым кредитам – 0,96%, по кредитам в евро – 0,38%.

После перерасчета сумма "переплаты" пойдет в первую очередь на погашение тела кредита, а если останется еще – то на уплату долгов по процентам.

Авторы законопроекта предвидят, что в результате перерасчета процентов и долгов по старому кредиту может оказаться, что многие должники уже ничего банку не должны. А даже наоборот – что они заплатили больше положенного. Спешим разочаровать: возвращать бывшим должникам переплату не предполагается. В законопроекте написано, что в таких случаях "отрицательное значение округляется до нуля".

Когда начнут отбирать квартиры

После 21 апреля, когда утратит силу мораторий на отчуждение жилья, кредиторы смогут отбирать у должников (конечно, через суд) их недвижимое имущество, даже если это их единственное жилье. От этого зачастую не сможет защитить даже прописка детей, поскольку в большинстве кредитных договоров содержится пункт о запрете регистрации до погашения кредита.

В новом законопроекте говорится, что принудительное отчуждение жилья можно проводить не раньше, чем через три года после реструктуризации валютного кредита. И только в случае, если у заемщика появятся перед банком новые долги.

Государство переложило все затраты на банки

Экономический эксперт Алексей Кущ считает, что основные затраты в связи с реструктуризацией валютных кредитов лягут на банки, тогда как во многих других странах в таких случаях применялась модель трехсторонней ответственности: заемщики, банки и государство.

"По большому счету, в Украине так и не заработала модель трехсторонней ответственности по валютным кредитам, которая работала во многих странах, столкнувшихся с такими проблемами. Речь идет о том, что государство, банк и заемщик должны в равных пропорциях нести ответственность за валютный кредит. Я не вижу пока никакого государственного участия в этой проблематике. А возлагать это все на банк и на заемщика неправильно. Списание долгов произойдет за счет банков. Инициаторы законопроекта посмотрели, что банки нарастили за последние годы прибыль (в прошлом году чистая прибыль составила 41 млрд грн), и решили, что их финансовое состояние позволяет сейчас списать эти долги", – говорит Алексей Кущ.

По мнению эксперта, сейчас удельный вес валютных кредитов в банковских портфелях мизерный, и долги можно было просто списать.

"Но это не делается, на мой взгляд, потому, что никто не хочет допустить прецедента участия государства в решении проблемы банковских долгов. Потому что сейчас это маленькая проблема, а через несколько лет она сожжет стать большой. И никто не хочет, чтобы этим потом воспользовались как прецедентом", – говорит Алексей Кущ.

Почему не списывают гривневые долги

Законопроект выглядит несправедливым по отношению к заемщикам, которые брали кредиты в гривне. Да, до запрета валютных кредитов большинство украинцев предпочитали именно кредиты в долларах, но это происходило, в частности, потому, что проценты по ним были ниже. В то время как кредит в долларах можно было взять под 13-17% годовых, гривневые кредиты – под 20-25%. При этом долларовые кредиты теперь будут пересчитаны по ставке около 1%, а процент на остаток составит меньше 10% а гривневые кредиты людям придется выплачивать в полном объеме.

"В этом законопроекте нет никакой социальной справедливости. Во-первых, я сомневаюсь, что должники – это в основной своей массе люди бедные. Во-вторых, получается, тот, кто брал кредиты в национальной валюте, кто доверял гривне, тот должен платить полностью по кредиту. А тот, кто не доверял гривне и решил взять вредит в валюте, по более выгодным условиям, тот оказался умнее. Или следующим шагом простят и все остальные кредиты? К тому же получается, что этим прецедентом мы полностью обнуляем принцип финансовой грамотности. Зачем человеку думать, если кредиты все равно простят?", – говорит завсектором институциональной экономики Института экономики и прогнозирования НАН Украины Олег Яременко.

Кроме того, он обращает внимание на то, что в проигрышной ситуации окажутся и более серьезные банки, которые вели осторожную политику и не раздавали валютные кредиты направо и налево.

"Получается, что и банки, которые не соблюдали принципы рискового менеджмента и щедро раздавал валютные кредиты, выиграли. Эти банки, по сути, уже не будут обслуживать безнадежные кредиты и у них уже не будет необходимости создавать резервы под них. Поэтому банковская ликвидность у них высвободится, и эти деньги, я думаю, пойдут не в реальный сектор, а на покупку ОВГЗ, как это часто случается в последнее время. А вот те банки, которые относились к валютному кредитованию осторожно, предпочитая выдавать кредиты в гривне, сегодня оказываются в менее выгодном положении. Потому, что "плохие" гривневые кредиты ведь не списываются, и необходимость в резервах под них у таких банков не снижается", – объясняет Олег Яременко.

Также эксперт сомневается, что такой способ решения вопроса с "плохими" кредитами понравится МВФ, который выступает за жесткую бюджетную дисциплину.

Также в Верховной Раде рассматривается законопроект о всеобщем декларировании. Какие квартиры нужно будет декларировать, смотрите в сюжете:

Видео: Сегодня