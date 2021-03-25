Всемирный банк придумал облигации "дикой природы". Их доходность привяжут к популяции носорогов

Ценные бумаги будут выпускаться на пятилетний срок

Всемирный банк (ВБ) продаст облигации "дикой природы". Эти бумаги станут первыми в своем роде. Их доходность будет зависеть от роста популяции черного носорога, который находится под угрозой исчезновения. Полученные средства используют для увеличения популяции этого вида.

ВБ хочет привлечь 45 млн долларов. Облигации будут пятилетними с нулевым купоном. Программа начнется в середине 2021 года, пишет Bloomberg.

Фото: World Wildlife Fund (WWF)

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Выплаты владельцам облигаций будет вести Глобальный экологический фонд, который поддерживают более 40 стран.

В случае успеха, облигации "дикой природы" могут расширить и на другие исчезающие виды.

Напомним, ученые выяснили, что гориллы, которые, как оказалось, тоже болеют COVID-19, могут полностью вымереть из-за популярности африканских сафари-туров. На фото 86% путешественников находились на расстоянии не более 4 метров от горилл, а на 25 снимках вообще касались их. Такого расстояния достаточно, чтобы животное заразилось инфекцией человека, а в условиях пандемии это очень опасно.

Также ученые зафиксировали передачу коронавирусной инфекции от человека к тигру.