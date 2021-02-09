"Эффект Илона": биткоин установил исторический максимум в 48 тысяч долларов

Биткоин, который вчера установил рекорд, впервые подорожав до 43 тысяч долларов, на этом не остановился и продолжил свой рост. Сейчас основная криптовалюта стоит уже больше 48 тысяч долларов.

Об этом сообщает онлайн-сервис CoinDesk.

За ночь биткоин продолжил свой рост и взял сразу несколько "тысячных" рубежей. На своем пике стоимость одного коина оценивалась в более чем 48,2 тысячи долларов (больше 1,32 млн гривен) – это на 23% больше, чем сутки назад.

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На данный момент цена криптовалюты немного снизилась.

Основная причина для подорожания биткоина – решение принадлежащей миллиардеру Илону Маску американской компании Tesla инвестировать в эту криптовалюту 1,5 млрд долларов. В ближайшем будущем планируется начать принимать их в качестве формы оплаты.

Напомним, что в конце января Маск тоже спровоцировал подорожание биткоина. После того, как он разместил в шапке своего профиля в Twitter хештег #bitcoin, эта криптовалюта подорожала на 19%.

Новый рывок курса биткоина начался в январе, когда был установлен рекорд в 40 тысяч долларов. Постепенно курс достиг новой высоты и в ближайшее время у него есть все шансы достичь отметки в 50 тысяч.

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