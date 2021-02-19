Второй рекорд за сутки. Биткоин подорожал до 55 тысяч долларов

Биткоин ускорил свой рост до 7,5%, а рыночная капитализация криптовалюты перевалила за 1 трлн долларов

Биткоин продолжает бить всевозможные рекорды – установив сегодня отметку в 53 тысячи долларов, основная криптовалюта обновила свой исторический максимум и сперва добралась до 54, а потом – до 55 тысяч.

Об этом свидетельствуют данные онлайн биржи Coindesk.

Около 21:07 по киевскому времени стоимость этой цифровой валюты выросла до 55 521 тысячи долларов, что больше 1,53 млрд гривен.

Это на 4 тысячи больше, чем утром, и на 7,5% – чем сутки назад.

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На данный момент курс биткоина несколько спустился и теперь котируется на уровне 55 тысяч за один токен.

Как мы уже писали, на фоне роста стоимости рыночная капитализация биткоина превысила 1 трлн долларов.

Напомним, объявление компании Илона Маска Tesla о том, что она купила биткоины на 1,5 млрд долларов, вызвало 20-процентный рост криптовалюты в тот же день. Tesla также заявила, что хочет принимать биткоины в качестве формы оплаты в ближайшем будущем.

Однако сам Маск заявил, что никак не был причастен к закупке компанией биткоинов на 1,5 млрд долларов и назвал покупку "безрассудной".

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