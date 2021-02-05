Введет ли Германия против Nord Stream 2 санкции за Навального: Меркель дала ответ

Даже после вынесения приговора российскому оппозиционеру Алексею Навальному и высылки западных дипломатов из РФ позиция Германии по газопроводу "Северный поток – 2" остается неизменной.

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

По словам Макрона, страны ЕС будут в ближайшее время работать вместе, чтобы "выработать европейскую энергетическую стратегию" и сохранять стратегический обмен с Россией.

При этом Меркель уточнила, что санкционный список может быть расширен физическими лицами.

"Мы в связи с событиями в России уже говорили, что оставляем за собой право продолжить введение санкций, особенно против физических лиц", – заявила она.

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Напомним, российские власти объявили персонами нон грата трех дипломатов стран Европейского Союза – якобы 23 января они участвовали в акциях протеста в поддержку Навального.

Также напомним, 2 февраля Симоновский суд Москвы приговорил Навального к 3,5 годам колонии по так называемому делу " Yves Rocher ".

Во время митингов в поддержку Навального силовики задержали около полутора тысяч сторонников оппозиционера. При этом некоторых женщин подвергали сексуальному унижению.

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