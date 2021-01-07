Выплаты по 8 тысяч гривен получили почти 500 000 украинцев

/ Фото: president.gov.ua

Материальную помощь в размере 8000 гривен получили полмиллиона украинцев. Всего перечислили 3,64 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Завершение выплат состоится в ближайшие дни, подчеркнул он.

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Премьер рассказал о других программах компенсации потерь бизнеса в условиях правительственного карантина.

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"Благодаря инструментам по финансированию частичной безработицы удалось сохранить более 500 тысяч рабочих мест. Только последняя программа – компенсация до восьми тысяч гривен на каждого работника, чье рабочее время сокращено, охватила почти 160 тысяч граждан", – заявил премьер-министр.

Напомним, Кабмин поручил главе Министерства энергетики Юрию Витренко и Антимонопольному комитету проверить тарифы на газ для населения.

Кроме того, Украина будет иметь достаточно ресурсов для закупки вакцин против COVID-19.

Ранее Шмыгаль прокомментировал повышение расходов на Кабмин: