Выработка электроэнергии ТЭС ДТЭК превысила план на 3% и позволила сгладить все сбои в энергосистеме

Работают 28 энергоблоков ТЭС ДТЭК из 35 доступных, планируется включить еще три

За прошедшие сутки, 7 февраля, ТЭС компании "ДТЭК Энерго" выработали 95 млн кВт·часов, что на 3 млн кВт·часов свыше запланированного отпуска, пишет "Politeka" со ссылкой на компанию.

"Сверх планового графика на сутки по балансирующему рынку тепловая генерация ДТЭК за прошедшие сутки получила команды от НЭК "Укрэнерго" на нагружение в объеме 6 865 МВт·часов, тем самым покрыв своей работой все сбои, которые были в энергосистеме Украины", – говорится в сообщении.

По состоянию на утро 8 февраля, заявленная мощность работающих и резервных энергоблоков 5 853 МВт. Работают в энергосистеме 28 энергоблоков ТЭС ДТЭК из 35 доступных. В ближайшее время планируется включить в энергосистему еще 3 энергоблока.

Согласно графику производства, 7 энергоблоков (4 – Бурштынской ТЭС, 1 – Луганской ТЭС, 1 – Кураховской ТЭС и 1 – Ладыжинской ТЭС) пока не востребованы энергосистемой и сегодня находятся в резерве.

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"Ситуация может поменяться, и при возникновении дефицита в энергосистеме – энергетики готовы к командам НЭК "Укрэнерго" на подъем резервных энергоблоков", - говорится в сообщении.

На аварийных ремонтах находится один энергоблок Бурштынской ТЭС (переведен с текущего ремонта из-за увеличения объема работ) и энергоблок №8 Приднепровской ТЭС, который не может работать на угле ввиду отсутствия разрешения на выбросы.

"При этом термин "аварийное отключение блока" не означает потерю мощности блока и коллапс энергосистемы. Обычно это выход в ремонт на короткое время для устранения недочетов в работе, например, свищи поверхностей нагрева котлоагрегата и прочее, которые в том числе возникают из-за невозможности проведения полноценных ремонтов", – пояснили в "ДТЭК Энерго".

Ранее сообщалось, что в декабре-январе ТЭС ДТЭК работали на 20% выше прогнозного баланса Министерства энергетики, потому что энергоблоки атомных АЭС не вышли вовремя из ремонтов и аварийно на него уходили в разгар осенне-зимнего периода.