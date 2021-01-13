Вырастет ли средняя зарплата украинцев в начале 20201 года – эксперты ответили

Сдерживает рост зарплат в корпоративном секторе высокая безработица и долги по зарплате

Первый квартал 2021 года ожидается сложным для украинцев. Главная причина – январский локдаун. Сайт "Сегодня" традиционно публикует консенсус-прогноз главных экономических показателей в стране на I квартал 2021 года. Какой будет средняя зарплата на конец квартала – отвечали опрошенные сайтом экономисты. И расчеты троих экспертов того, какой будет средняя зарплата за март, близки.

Руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин и вице-президент по вопросам экономической политики в Украинском союзе промышленников и предпринимателей Виктор Скаршевский считают, что сумма будет порядка 13 000 грн.

По их мнению, главным драйвером роста станет повышение с 1 января на 20% минимальной зарплаты, что повлечет пересчет окладов по тарифной сетке в госсекторе.

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Лишь глава Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский дал пессимистичный прогноз: не выше 12 450 грн в марте – это чуть больше, чем в ноябре 2020 года (было 11 987 грн).

"Увеличение среднемесячной зарплаты связано в первую очередь с ростом социальных выплат со стороны государства, – пояснил Андрей Забловский. – Сдерживающими факторами роста зарплат в корпоративном секторе остается высокий уровень безработицы, растущие долги по зарплате и неопределенная ситуация с развитием экономики в 2021 году".

Напомним, ранее экономисты дали прогноз на сколько вырастут цены в начале 2021 года.

Больше мнений экспертов читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Что будет с зарплатами, ценами, курсом доллара и безработицей в первом квартале 2021 года".

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