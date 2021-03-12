Высоких процентов по депозитам в Украине пока не будет – эксперт

Процентные ставки по депозитам в Украине упали за год с 15-16% годовых до в среднем 8%. И роста доходности вкладов в ближайшее время не предвидится, ведь банки не заинтересованы в повышении депозитных ставок. К тому же из-за проблем с кредитованием финучреждениям будет непросто платить вкладчикам.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак.

Он считает, что повышение учетной ставки НБУ до 6,5% (и даже потенциально до 7% в апреле) не сможет стать триггером для притока вкладов.

"Традиционная зависимость действий банков от изменения ставки НБУ может не сработать, так как банковский сектор пережил непростой 2020 год пандемии и отток средств из сектора. Отсутствие заинтересованности в кредитовании будет сдерживать повышение ставок по вкладам. Платить вкладчикам проценты доходности будет непросто", – говорит Орыщак.

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Ждать роста процентов по депозитам придется как минимум до лета 2021 года – при условии, что появятся хорошие новости о транше МВФ. Тогда снизятся девальвационные опасения. И более вероятно, что в первую очередь ставки повысят по долгосрочным вкладам.

Напомним, давать кредиты и принимать депозиты в Украине будут по-новому. В конце января НБУ установил дополнительные требования к банковским договорам.

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