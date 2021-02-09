Взять АЗС "с поличным": почему активизировались теневые продажи горючего

Сети украинских автозаправок подкорректировали стоимость горючего в сторону увеличения, однако средний рост цен оказался намного меньше экономически обоснованного из-за активизации теневого сектора.

По словам директора консалтинговой группы "А-95"Сергея Куюна, это аномальная ситуация, когда некоторые сети эконом-сегмента продолжают торговать якобы себе в убыток, теряя 0,9-1,1 грн на каждом литре топлива:

"Цены у них ниже на 2 грн, чем у "Привата", наценка у которого 30 коп./л. Но наши расчеты справедливы лишь в случае реализации легальных нефтепродуктов и без учета схем по уходу от налогообложения. Похоже, применять их к украинскому топливному рынку преждевременно".

По мнению эксперта, такая ситуация лишний раз подтверждает наличие больших объемов нелегального низкокачественного, но дешевого горючего мини-НПЗ и активного использования схем по уходу от уплаты налогов.

Читайте также: "Схемы" и некачественный бензин: как мини-НПЗ влияют на цену горючего в Украине

С Куюном согласен и замдиректора научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев, оценивший нынешний объем теневого рынка в 20%, а потери бюджета – в 4 млрд грн в год.

По словам экспертов, главная причина активизации теневых продаж – мораторий на проверки бизнеса на период карантина.

"Налоговики удаленно видят по отчетности, что в рознице горючего продано больше, чем закуплено в опте, но сделать ничего не могут, надо брать "с поличным", а выездные проверки запрещены", – резюмировал Рябцев.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что украинцев ждет очередное подорожание автогаза и бензина.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Топливо дорожает семимильными шагами: когда цены перестанут расти".

Чтобы сэкономить на количестве рейсов при дорожающем горючем, многие перевозчики перегружают фуры. В Украине начали бороться с такими "изобретателями". Подробнее смотрите в сюжете: