Яценюк: Возобновление импорта электроэнергии из РФ – преступление против независимости

Возобновление импорта электроэнергии из России – это преступление против безопасности и независимости Украины. Если власть не защищает нашу безопасность и независимость, их защитит народ, поэтому ошибочные решения необходимо немедленно исправить.

Об этом лидер партии "Народный фронт", премьер-министр (2014-2016) Арсений Яценюк заявил на своей странице в Facebook .

По его убеждению, за такими решениями стоит "не экономика, а политика и узкие коммерческие интересы".

Это также подрыв международных позиций Украины, подчеркнул он: "Какой смысл европейцам прислушиваться к требованиям Украины и отказываться от" Северного потока – 2 ", если нынешняя власть сама опровергает свои аргументы?"

"А все это вместе – цена популизма, некомпетентности и профанации политики. Это именно та цена, которую украинское общество платит за политическое легковерие", – отметил лидер НФ.

За этими процессами можно легко распознать целостную внешнюю логику, подчеркнул Яценюк: "Украину снова пытаются задушить газом российского "Газпрома". Чтобы шантажировать и грабить".

Реклама

"Перед этим пытались выторговать подачу воды в оккупированный Крым. Чтобы облегчить жизнь оккупантам и забрать полуостров навсегда. А перед этим придумали провести на Донбассе выборы под дулами российских автоматов. Чтобы закрепить в Украине целую сеть легитимизированных российских ставленников", – напомнил он.

Яценюк подчеркнул, что цель этого – установить над Украиной контроль: "А чтобы отвлечь от себя внимание, дружно закричали со всех московских каналов, что Украиной руководит Вашингтон. Именно Вашингтон, можно подумать, приказывает принимать решения в интересах Кремля".

"Мне кажется, что пришло время напомнить властям известное правило, уже не раз проверенное в Украине. Если власть не защищает нашу безопасность и независимость, нашу безопасность и независимость защитит народ. Вопреки власти", – подчеркнул лидер НФ.

"Не нужно испытывать волю народа. Ошибочные решения нужно немедленно исправить", – подчеркнул Яценюк.

Напомним, ранее Яценюк заявил, что угроза веерных отключений возникла из-за пагубного импорта электроэнергии из России.

Яценюк также требовал, чтобы власть закрыла импорт электроэнергии из РФ и Беларуси не на время карантина, а полностью.