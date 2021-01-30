Юрий Кралов: Приложение MTB-B mobile – многофункционал, позволяющий одновременно работать с несколькими предприятиями

МТБ БАНК разработал и запустил в работу многофункциональное мобильное приложение MTB-B mobile для бизнеса. Об этом заявил председатель правления банка Юрий Кралов, пишет "Левый берег".

По его словам, ПАО "МТБ БАНК" еще в 2019 году начал работу по разработке и внедрению в действие дистанционных услуг для того, чтобы клиенты тратили меньше времени на банковские операции. "Интернет-банкинг, мобильные приложения дают людям возможность проводить банковские операции без посещения отделений, что на сегодняшний день особенно актуально. Это сервис, который облегчает повседневную работу клиентов банка и экономит их время и деньги", - подчеркнул Юрий Кралов.

MTB-B mobile – это возможности от управления платежными документами до сложных мультивалютных операций

Банкир отметил, что MTB-B mobile – это возможности от управления платежными документами до сложных мультивалютных операций. "В одном приложении можно одновременно работать с несколькими предприятиями, консультироваться с нашими менеджерами онлайн, получать информативные push-сообщения", – сказал Юрий Кралов.

Стоит отметить, что новые клиенты банка до подключения услуги могут ознакомиться с функционалом приложения в деморежиме. "Скоро приложение MTB-B mobile расширит свой функционал. Можно будет работать с валютными документами: покупка, продажа, конвертация, SWIFT-платежи. Открывать депозиты, пополнять их и др. А также работать с кредитами", – резюмировал Юрий Кралов.

Приложение MTB-B mobile уже доступно для загрузки на смартфоны в Google Play и App Store.

Летом 2017 главой Наблюдательного совета МТБ БАНКа стал Игорь Згуров

Справка. Публичное акционерное общество "МТБ БАНК" является правопреемником ОАО "МАРФИН БАНК", которое создано 5 ноября 1993. Летом 2017 "МАРФИН БАНК" сменил владельцев и название. С тех пор он стал ОАО "МТБ БАНК", а Наблюдательный совет возглавил Игорь Згуров.

МТБ БАНК – один из 23 украинских банков, с которыми Фонд развития предпринимательства заключил соглашение о сотрудничестве в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9".