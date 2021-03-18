За какие покупки украинцам вернут 18% потраченного: список

В Налоговом кодексе предусмотрена возможность получить назад часть уплаченных налогов. Деньги возвратят на банковскую карточку. Это называется "налоговая скидка", и она составляет 18% от официально потраченной суммы.

Список расходов, за которые можно получить такую скидку в Украине, более скромный, чем во многих других странах. Тем не менее почти каждый сможет выбрать хоть один пункт, который ему подходит, пишет сайт "Сегодня".

На какие товары и услуги распространяется налоговая скидка:

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Проценты по ипотечному кредиту .

. Благотворительные пожертвования, взносы в пользу неприбыльных организаций.

Взносы в пользу украинских учебных заведений всех типов, если оплачивалась собственная учеба или учеба близких родственников.

Оплата лечения самого налогоплательщика или его близких родственников в медучреждениях.

Страховые платежи по договорам долгосрочного страхования жизни, взносы в негосударственные пенсионные фонды или на пенсионный депозит в банке и др.

или на пенсионный депозит в банке и др. Оплата вспомогательных репродуктивных технологий (частично).

Оплата стоимости государственных услуг, связанных с усыновлением.

Сумма расходов на переоборудование автомобиля для работы на газу или биотопливе.

Оплата расходов на строительство (приобретение) доступного жилья.

Для внутренне перемещенных лиц – сумма аренды жилья, если они не получают других бюджетных выплат для компенсации проживания.

Подробнее о каждом пункте и о том, как именно получить такую скидку, читайте на сайте "Сегодня" в материале Многие украинцы могут получить по несколько тысяч от налоговой. Как это сделать.

Также сообщалось, что в Украине планируют провести "налоговую амнистию":