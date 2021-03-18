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За какие покупки украинцам вернут 18% потраченного: список

18 марта, 09:13

Ксения Капустинская , Александра Романюк

Налоги за некоторые виды операций компенсируют только частично

В Налоговом кодексе предусмотрена возможность получить назад часть уплаченных налогов. Деньги возвратят на банковскую карточку. Это называется "налоговая скидка", и она составляет 18% от официально потраченной суммы.

Список расходов, за которые можно получить такую скидку в Украине, более скромный, чем во многих других странах. Тем не менее почти каждый сможет выбрать хоть один пункт, который ему подходит, пишет сайт "Сегодня".

На какие товары и услуги распространяется налоговая скидка:

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Подробнее о каждом пункте и о том, как именно получить такую скидку, читайте на сайте "Сегодня" в материале Многие украинцы могут получить по несколько тысяч от налоговой. Как это сделать.

Также сообщалось, что в Украине планируют провести "налоговую амнистию":

Новости на эту же тему:
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Источник: Сегодня

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