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За несвоевременную оплату коммуналки в январе украинцев штрафовать не будут

26 января, 05:57

Юлия Ляхова

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о субсидиях

Штрафы и пеня за несвоевременно оплаченные газ или тепло за январь начисляться не будут.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он назвал три шага, которые правительство начало реализовывать, чтобы рынки электроэнергии и газа начали работать правильно:

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Денис Шмыгаль также отметил, что в бюджете выделено 36,6 млрд грн для выплат субсидий. В случае возникновения необходимости выделить дополнительные средства на субсидии, правительство планирует обращаться в Верховную раду.

"Давайте проживем первое полугодие. По его итогам совместно рассчитаем, какую сумму надо будет добавлять", – сказал он.

Ранее Шмыгаль заявил, что тарифы на тепло и горячую воду повышать не будут. Меморандум о неизменности этих тарифов подпишут уже в ближайшее время.

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